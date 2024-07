Napoli-Buongiorno: quadriennale da 10mln! De Laurentiis alza l’offerta

Il Napoli a un passo da Buongiorno: offerta di 35 milioni più bonus al Torino. Pronto un quadriennale da 2,5mln a stagione. De Laurentiis attende la risposta di Cairo.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis alza l’offerta per Buongiorno

Il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno. Secondo l’edizione online di Repubblica, De Laurentiis ha alzato l’offerta per il difensore del Torino, avvicinandosi sensibilmente alle richieste di Cairo.

De Laurentiis ha deciso di mettere sul piatto 35 milioni di euro più bonus per strappare Buongiorno al Torino. Una proposta che si avvicina ai 40 milioni richiesti da Urbano Cairo. Il Napoli ha già trovato l’accordo con il giocatore per un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione, per un investimento totale di 10 milioni.

Buongiorno al Napoli: i dettagli della trattativa

L’incontro decisivo è avvenuto martedì 2 luglio tra il procuratore di Buongiorno e la società partenopea. Il Napoli ha presentato un’offerta di 35 milioni di euro di base fissa più bonus, con un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione per il giocatore. Ora De Laurentiis attende con fiducia la risposta di Cairo.

Questo affare dimostra l’ambizione del Napoli di costruire una squadra competitiva, puntando su giovani talenti italiani. Buongiorno potrebbe presto diventare il nuovo pilastro della difesa azzurra, regalando a Conte un elemento di grande prospettiva.

