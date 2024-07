Di Lorenzo-Napoli, parti più vicine: il capitano ha chiamato il presidente De Laurentiis

La telefonata di lunedì scorso tra il capitano Di Lorenzo e il patron De Laurentiis sembra riportare il sereno in casa Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Lunedì, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è tenuta una telefonata decisiva tra Giovanni Di Lorenzo e Aurelio De Laurentiis. La discussione, riferiscono fonti vicine alla squadra partenopea, avrebbe chiarito ulteriormente il futuro del capitano azzurro.

La chiamata arriva in seguito alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Reale, in cui il tecnico ha enfatizzato il ruolo irrinunciabile di Di Lorenzo nella squadra. “Giovanni Di Lorenzo non si tocca”, ha sottolineato Conte, aggiungendo un ulteriore strato di certezza sulle intenzioni del Napoli di trattenere il suo giocatore chiave.

Secondo quanto emerso, la conversazione telefonica avrebbe rafforzato il rapporto tra il difensore e il presidente del club. “Un altro passo verso il Napoli per Di Lorenzo”, titola il Corriere dello Sport, riferendosi alla telefonata di lunedì scorso in cui il capitano avrebbe ribadito il suo impegno e la sua volontà di restare nella squadra partenopea.

“Un altro passettino di Giovanni Di Lorenzo verso il Napoli. Lunedì il capitano ha chiamato il presidente De Laurentiis. Un indizio, l’ennesimo, sul riavvicinamento tra le parti, sul sereno che s’intravede all’orizzonte dopo le nubi di fine maggio. La vicenda è destinata a concludersi presto, entro una settimana. Di Lorenzo, dunque, chiama De Laurentiis. Un nuovo contatto telefonico dopo quelli avuti con Antonio Conte”.

Il quotidiano continua affermando che le parti sembrano ora sempre più vicine a un accordo definitivo, dopo un periodo di incertezza segnato dalle voci di mercato. La telefonata rappresenta un chiaro segnale di serenità e fiducia tra le parti, consolidando ulteriormente il legame tra il giocatore e il club.

Di Lorenzo avrebbe inoltre espresso apprezzamento per il supporto ricevuto da Conte e dalla dirigenza attraverso i canali ufficiali del club, confermando la volontà reciproca di continuare questa collaborazione vincente.

“Il difensore del Napoli ha apprezzato le dichiarazioni dei due in occasione della conferenza di presentazione del tecnico. Ha avvertito quella fiducia che il Napoli gli aveva ribadito anche attraverso i social, con quel post datato 31 maggio in cui si sottolineava la volontà di blindarlo, ‘escludendo una sua possibile cessione’, rispettando tra l’altro la chiara volontà di Conte, per cui Di Lorenzo è sempre stato un intoccabile”.