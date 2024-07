Napoli-Di Lorenzo: operazione disgelo. ADL fa mea culpa, parti più vicine

De Laurentiis e Conte in pressing su Di Lorenzo per convincerlo a restare. Il presidente fa mea culpa per la gestione degli ultimi mesi. Le parti si avvicinano. Le ultime sul capitano del Napoli.

De Laurentiis e Conte in pressing su Di Lorenzo

Il Napoli tenta di ricucire il rapporto con il suo capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, è in corso un’operazione disgelo che vede protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo allenatore Antonio Conte.

Terminato l’Europeo, il Napoli ha avviato una serie di colloqui telefonici con Di Lorenzo. Schira rivela su Twitter: “Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte in pressing telefonico su Giovanni Di Lorenzo per convincerlo a restare.”

Il mea culpa di De Laurentiis

Un elemento chiave di questa operazione disgelo è il cambio di atteggiamento del presidente De Laurentiis. Schira riporta: “Il presidente ha fatto un po’ mea culpa per la gestione degli ultimi mesi della scorsa stagione in cui il capitano si è sentito abbandonato al suo destino.”

Le parti si avvicinano: possibile svolta per Di Lorenzo?

Questo nuovo approccio sembra aver dato i suoi frutti. Il giornalista sottolinea che le “Parti [sono] più vicine rispetto a qualche settimana fa.” Una notizia che potrebbe cambiare gli scenari sul futuro del capitano azzurro.

Il futuro di Di Lorenzo: da possibile partenza a permanenza?

Nelle scorse settimane, Di Lorenzo aveva manifestato l’intenzione di lasciare il Napoli. Questo cambio di rotta da parte della società potrebbe convincere il terzino a rivedere la sua posizione e a continuare la sua avventura in maglia azzurra.

