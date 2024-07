Caso Di Lorenzo: fissata conferenza stampa dell’agente sul futuro del capitano – KKNAPOLI

L’agente di Giovanni Di Lorenzo terrà una conferenza stampa martedì per chiarire il futuro del capitano del Napoli. Juventus e Inter alla finestra. Le ultime sul caso.

Di Lorenzo-Napoli: martedì la conferenza stampa decisiva

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo tiene col fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro è al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal club partenopeo, con Juventus e Inter alla finestra.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, martedì prossimo si terrà una conferenza stampa che potrebbe fare chiarezza sul futuro di Di Lorenzo. L’agente Mario Giuffredi incontrerà i giornalisti per spiegare l’attuale situazione del suo assistito e dare delucidazioni sulle prossime mosse.

Juventus e Inter in agguato: Di Lorenzo via da Napoli?

Le voci di un possibile addio di Di Lorenzo al Napoli si fanno sempre più insistenti. Juventus e Inter avrebbero manifestato un forte interesse per il terzino della Nazionale italiana, mettendo in dubbio la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli punta sulla continuità: la posizione del club

Nonostante le sirene di mercato, il Napoli non ha intenzione di privarsi facilmente del suo capitano. La società punta sulla continuità del progetto e vede in Di Lorenzo un elemento fondamentale per il futuro della squadra.

Di Lorenzo in vacanza dopo gli Europei: il punto della situazione

Attualmente, Giovanni Di Lorenzo si trova in vacanza dopo gli Europei disputati in Germania con la Nazionale italiana. Il giocatore non ha ancora espresso pubblicamente la sua posizione, aumentando l’attesa per le dichiarazioni del suo agente.

