SKY – Il Napoli è a un passo da Spinazzola: oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all’intesa definitiva

Il Napoli è vicinissimo a chiudere il colpo targato Leonardo Spinazzola, l’esterno mancino svincolatosi dalla Roma.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si avvicina sempre di più all’acquisto di Leonardo Spinazzola, con la trattativa in corso che potrebbero giungere a una conclusione nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club partenopeo è sul punto di stringere un accordo con l’esterno mancino, recentemente svincolatosi dalla Roma. Spinazzola, desideroso di unirsi alla squadra di Antonio Conte a parametro zero, punta a valorizzare le sue capacità nella prossima stagione di Serie A, indossando la maglia di un club di prestigio nel calcio italiano.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, sta conducendo le trattative direttamente con l’entourage del giocatore. Secondo le ultime informazioni, è previsto un nuovo incontro tra le parti oggi stesso per finalizzare l’intesa contrattuale. Nel corso dell’ultima stagione con la Roma, Spinazzola ha disputato 36 partite, segnando una rete e fornendo quattro assist. Ecco quanto si legge:

“Il giocatore, dopo il mancato rinnovo con la Roma è a tutti gli effetti uno svincolato, ma salvo clamorosi colpi di scena lo resterà ancora per poco. Le parti si stanno avvicinando, con gli azzurri che offrono due anni di contratto: oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all’intesa definitiva. Nell’ultima stagione in giallorosso 36 partite totali con una rete e quattro assist”.

L’ottimismo è palpabile all’interno del club partenopeo in merito alla conclusione positiva dell’affare, che potrebbe essere ufficializzato nel giro di pochi giorni.