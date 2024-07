Fasano clamoroso: “Kvaratskhelia ha un accordo con il Real Madrid per la stagione 2025/2026”

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli sembra essere in bilico: secondo Fasano, potrebbe esserci un colpo di scena in vista per il georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli sono impegnati da tempo nelle trattative per il rinnovo contrattuale, ma secondo Gerardo Fasano di Ruleta Sport, l’attaccante potrebbe avere altri piani in mente. Secondo le ultime indiscrezioni, il georgiano starebbe utilizzando l’interesse del PSG per ottenere un miglioramento delle condizioni salariali dal Napoli. Tuttavia, la vera sorpresa è un presunto accordo già in bozza per la stagione 2025/2026 con il Real Madrid, squadra che Kvaratskhelia ha sempre ammirato.

“Kvaratskhelia e il suo entourage starebbe usando il PSG per avere un ritocco dell’ingaggio con clausola dal Napoli. Il georgiano, per la stagione 2025/2026, avrebbe una bozza di accordo con il Real Madrid“, scrive Fasano nel suo report. Questa possibile mossa potrebbe segnare una svolta nella carriera del talentuoso giocatore georgiano, portandolo a Madrid nella prossima stagione.

Nel frattempo, il futuro di Stanislav Lobotka sembra essere legato a Napoli nonostante recenti speculazioni su un possibile trasferimento al Barcellona. L’agente del centrocampista ha confermato che c’era un’intesa con il club catalano, ma i recenti sviluppi hanno portato a un congelamento della situazione.

“Stanislav Lobotka, alla soglia dei trent’anni, aveva espresso il desiderio di un trasferimento in una grande squadra europea come il Barcellona,” scrive Fasano.