Anellucci: “Chiesa al Napoli? Ecco come stanno le cose. Kvara, Hermoso e Buongiorno vi dico tutto”

Claudio Anellucci analizza il mercato del Napoli: dubbi su Chiesa, fiducia in Kvaratskhelia. Critiche a Natan e riflessioni su Lukaku. Le dichiarazioni dell’agente FIFA sul calciomercato azzurro.

L’agente FIFA Claudio Anellucci è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, offrendo interessanti spunti sul calciomercato del Napoli e non solo.

Chiesa al Napoli? Anellucci frena: “Serve valutazione attenta”

Sulla possibilità di vedere Federico Chiesa in maglia azzurra, Anellucci invita alla cautela: “Bisogna valutare attentamente. Chiesa vuole davvero lasciare la Juve? Quanto può dare fisicamente agli azzurri? Con quei soldi, che altri giocatori si potrebbero prendere?”

Kvaratskhelia e il Napoli: “Merita l’adeguamento, ma serve riconoscenza”

Sul futuro di Kvaratskhelia, l’agente sottolinea: “È un giocatore attorno al quale cementare il futuro. Bisognerebbe adeguargli il contratto, ma vorrei ricordare che l’unico trofeo che vanta l’ha ottenuto col Napoli. A volte servirebbe un po’ di riconoscenza.”

Difesa Napoli: “Natan acquisto sbagliato, valutazioni su Juan Jesus”

Anellucci è critico su alcuni elementi della retroguardia azzurra: “Credo che Natan debba andare a giocare, è stato un acquisto sbagliato. Anche su Juan Jesus va fatta una valutazione approfondita.”

Lukaku e il mercato: “Futuro nebuloso, non mi fa impazzire”

Sul possibile interesse del Napoli per Lukaku, Anellucci esprime dubbi: “Lo vedo molto nebuloso. È un calciatore in parabola discendente. Una squadra che vuole essere vincente, a mio avviso, non parte da Lukaku.”

Nazionale: “Vedrei bene Allegri o Ranieri, Spalletti ha sbagliato”

Infine, una riflessione sulla Nazionale: “Vedrei bene Massimiliano Allegri o Claudio Ranieri in Nazionale. Spalletti ha pagato una certa spocchia nelle scelte.”

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e le opinioni degli esperti!