Conte-Napoli, quattro nomi da cui ripartire dopo una stagione da dimenticare: Rrahmani resta, Natan in prestito

Il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha delineato le basi da cui ripartire dopo una stagione deludente come quella dello scorso anno.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Antonio Conte ha preso le redini del Napoli con fermezza, delineando chiaramente la sua visione per la squadra partenopea. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico leccese ha fissato le sue priorità per la prossima stagione, nominando quattro giocatori considerati incedibili. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte ha enfatizzato l’importanza di giocatori chiave come Giovanni Di Lorenzo, definendolo non solo un talento sul campo ma anche una figura di spicco nello spogliatoio. “Oltre a essere un giocatore top, è una persona molto per bene e importante nello spogliatoio”, ha dichiarato Conte. Il tecnico ha ribadito il suo veto su Di Lorenzo, insieme a Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka, quattro pilastri su cui basare la ripresa dopo una stagione deludente. Ecco quanto si legge:

“E così sarà per Di Lorenzo, che «oltre a essere un giocatore top – ha detto l’allenatore leccese -, è una persona molto per bene e importante nello spogliatoio. Nella scorsa stagione la frustrazione ha portato a cose non limpide, ma su di lui ho posto il veto, così come per Kvara, Anguissa e Lobotka». Quattro nomi da cui ripartire dopo una stagione da dimenticare”.

Nel frattempo, in difesa, il futuro di Amir Rrahmani sembra essere certo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. “Certa è la conferma di Amir Rrahmani”, scrive il giornale sportivo, indicando una stabilizzazione nella linea difensiva del Napoli. Allo stesso tempo, il giovane Natan sarà mandato in prestito, una decisione mirata a farlo maturare ulteriormente in un contesto di gioco più regolare.

Il futuro di Juan Jesus rimane da valutare attentamente. Intanto, si sta tenendo d’occhio anche Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo del 29enne attualmente in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Ecco quanto evidenziato sulla Gazzetta:

“Certa solo la conferma di Amir Rrahmani. Da valutare invece la posizione di Juan Jesus. Andrà via Natan con una soluzione in prestito. Così si valutano anche altri nomi. Tra cui soprattutto quello di Mario Hermoso. Il 29enne centrale spagnolo è in scadenza di contratto con l’Ateltico Madrid”.

Con Conte al comando, il Napoli sembra pronto a ridefinire la sua identità sulla base di una squadra solida e ben strutturata, mantenendo la stabilità con i giocatori chiave e preparandosi ad affrontare una nuova stagione con determinazione e ambizione.