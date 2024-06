Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis e Manna in Germania per incontrare il georgiano e gli agenti: le ultime

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia: De Laurentiis e Manna sono partiti per la Germania per incontrare gli agenti.

Oggi, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e all’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha preso il volo verso la Germania per un incontro cruciale con Khvicha Kvaratskhelia e i suoi agenti. L’obiettivo della missione è chiaro: persuadere il talentuoso giocatore georgiano a prolungare il suo contratto con il club partenopeo, con un consistente aumento salariale.

Il Corriere dello Sport online ci informa di come il gruppo ‘napoletano’ sia partito questa mattina alle 7 per affrontare le richieste di Kvaratskhelia. Attualmente, il giocatore è oggetto di un forte interesse da parte del PSG, che ha proposto un ingaggio annuale di 11 milioni di euro oltre a un’offerta record di 110 milioni per il suo cartellino. Ma De Laurentiis ha respinto fermamente questa offerta, chiudendo ogni possibilità di trattativa con il club francese.

Secondo fonti vicine alla trattativa, l’entourage di Kvaratskhelia è orientato verso un rinnovo contrattuale che includa un ingaggio di 6-7 milioni di euro annui più bonus, oltre a una clausola rescissoria moderatamente bassa. Il Napoli, d’altra parte, ha proposto un contratto che prevede circa 5 milioni di euro l’anno, con bonus aggiuntivi, ma esclude la clausola rescissoria. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“La strategia del Napoli è chiara: convincere il giocatore a rinnovare il contratto. Quello attuale scade nel 2027. Sul giocatore c’è forte il pressing del Psg. Il club francese ha offerto 11 milioni di stipendio e poi 110 milioni per il suo cartellino, ma Adl ha rifiutato e chiuso ogni tipo di trattativa. Stop. L’entourage del georgiano, per rinnovare fino al 2029, chiede 6-7 milioni più i bonus e una clausola rescissoria medio-bassa; il Napoli offre circa 5 milioni con i bonus ed esclude la clausola”.