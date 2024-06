Kvaratskhelia: “Conte ha detto che resto in azzurro? Lo rispetto e rispetto Napoli, ma deciderò dopo gli Europei”

Il tecnico Antonio Conte è stato categorico sul futuro di Kvaratskhelia al Napoli, ma il georgiano sembra abbia ancora qualche dubbio.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia azzurra sembra essere ancora avvolto dall’incertezza nonostante le dichiarazioni ufficiali del nuovo tecnico Antonio Conte. Il giovane attaccante georgiano, reduce da una prestazione eccezionale contro il Portogallo, ha lasciato intendere che la sua permanenza potrebbe non essere così scontata come affermato dal nuovo allenatore durante la recente conferenza stampa di presentazione.

Conte, nel suo solito stile deciso, aveva dichiarato con sicurezza: “Khvicha Kvaratskhelia resterà sicuramente con noi”. Queste parole sono state ribadite anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, evidenziando l’importanza che il Napoli attribuisce al talento del giocatore.

Ma in un’intervista rilasciata ai microfoni della RAI, Kvaratskhelia ha espresso un sentimento contrastante: “Antonio Conte ha detto che resto sicuramente al Napoli? Non lo so ancora, lo rispetto perché lo ammiro, è uno dei migliori allenatori al mondo, ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro.”

Il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro con il club partenopeo, nonostante il rispetto e l’affetto che nutre per la città e la squadra.

Nel frattempo il Napoli è in fase di trattativa per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia, con il club azzurro desideroso di assicurarsi la sua preziosa qualità anche per la prossima stagione.