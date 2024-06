Kvaratskhelia frena Conte: “Ha detto che resto? Devo pensarci”

Kvaratskhelia frena Conte, l’attaccante non ha ancora deciso. Il futuro del georgiano è ancora incerto. Tutte le dichiarazioni.

Le parole di Antonio Conte sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembravano aver chiuso ogni speculazione, ma il talento georgiano ha riaperto i giochi con dichiarazioni che lasciano spazio a dubbi.

Conte categorico: “Kvaratskhelia rimane”

Durante la sua conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, il nuovo tecnico del Napoli è stato inequivocabile:

“Rimane, non ci sono dubbi. Vi ho dato una notizia? No, l’ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle“.

Queste parole sembravano mandare un segnale forte al presidente De Laurentiis, pronto a partire per la Germania per avviare l’operazione rinnovo.

La risposta di Kvaratskhelia a Conte riapre i giochi

Tuttavia, dopo la storica qualificazione della Georgia agli ottavi di Euro 2024, Kvaratskhelia ha rilasciato dichiarazioni che mettono in dubbio la sua permanenza. Ai microfoni della Rai, ha commentato:

“Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro“.

Calciomercato Napoli: la situazione Kvaratskhelia

Queste parole creano nuovi dubbi sul futuro dell’attaccante, in contrasto con le affermazioni categoriche di Conte. La situazione si complica ulteriormente considerando le recenti dichiarazioni dell’agente del giocatore sul possibile addio.

Le prospettive per il Napoli

Il calciomercato del Napoli si trova ora di fronte a una situazione delicata. Da un lato, c’è la ferma volontà di Conte e della società di trattenere Kvaratskhelia. Dall’altro, le parole del giocatore suggeriscono che potrebbero esserci sviluppi imprevisti.

La prossima mossa di De Laurentiis sarà cruciale. Il viaggio in Germania per discutere il rinnovo potrebbe essere decisivo per il futuro del talento georgiano in maglia azzurra.

