SKY: Napoli-Buongiorno: oggi l’incontro decisivo. Si discute di clausola e ingaggio

Giovanni Manna incontra l’agente di Buongiorno per definire l’accordo. Si parla di clausola rescissoria e diritti d’immagine. Il Napoli pronto a chiudere il colpo in difesa.

Calciomercato Napoli: Manna incontra l’agente di Buongiorno

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la giornata di oggi, martedì 2 luglio, potrebbe essere decisiva per la definizione del primo grande colpo in difesa per gli azzurri.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, incontrerà nuovamente Giuseppe Riso, agente di Buongiorno, per cercare l’accordo definitivo sull’ingaggio del difensore. L’incontro si preannuncia cruciale per il futuro del giocatore in maglia azzurra.

Clausola rescissoria e diritti d’immagine: i dettagli della trattativa

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, durante l’incontro si discuterà anche di un’eventuale clausola rescissoria da inserire nel contratto dopo i primi due anni. Inoltre, saranno affrontati i dettagli relativi ai diritti d’immagine, aspetto sempre delicato nelle trattative del Napoli.

Il prossimo passo: contatti diretti con il Torino

Una volta raggiunto l’accordo con il giocatore e il suo entourage, il Napoli passerà ai contatti diretti con il Torino. L’obiettivo è trovare l’intesa con il club granata per il trasferimento di Buongiorno, considerato il rinforzo ideale per la difesa di Antonio Conte.

Buongiorno al Napoli: un colpo per il presente e il futuro

L’arrivo di Buongiorno rappresenterebbe un importante investimento per il Napoli, sia per il presente che per il futuro. Il difensore, classe 1999, è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano e potrebbe diventare un pilastro della retroguardia azzurra per molti anni.

