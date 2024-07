Napoli, rilancio record per Buongiorno: nuova offerta shock al Torino – CorrSport

Napoli, offerta da capogiro al Torino per Buongiorno. De Laurentiis determinato dopo il primo rifiuto. Cairo resiste e punta a 45 milioni. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Il Napoli non si arrende nella corsa a Alessandro Buongiorno. Dopo il rifiuto del Torino alla prima proposta, il club partenopeo si prepara a un rilancio senza precedenti per il difensore granata.

Calciomercato Napoli: la prima offerta respinta dal Torino

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha già presentato una prima offerta ufficiale al Torino. De Laurentiis aveva messo sul piatto 32 milioni più bonus, con l’alternativa di un prestito con diritto di riscatto di Leo Ostigard. Il Torino, tuttavia, ha risposto negativamente.

Il rilancio shock del Napoli: 35 milioni cash per Buongiorno

Nonostante il rifiuto, il Napoli rilancia. Il direttore sportivo Manna è pronto a presentare una seconda offerta ufficiale nei prossimi giorni. Il Corriere dello Sport rivela che la nuova proposta sarà di 35 milioni di euro cash, senza bonus o contropartite tecniche.

Questo rilancio rappresenta un significativo aumento rispetto alla precedente offerta, dimostrando la determinazione del Napoli nel voler portare Buongiorno all’ombra del Vesuvio.

La posizione del Torino: Cairo punta in alto

Il presidente del Torino Urbano Cairo non sembra intenzionato a cedere facilmente. Le richieste del club granata rimangono alte: Cairo punta a incassare 45 milioni di euro per il cartellino di Buongiorno.

Il presidente granata spera ancora in un’asta internazionale, nonostante i zero minuti giocati da Buongiorno all’Europeo possano non favorire questa strategia.

