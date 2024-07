Napoli-Buongiorno: previsto summit col Torino. Novità su Marin

Fabrizio Romano rivela la nuova offerta del Napoli per Buongiorno del Torino. Summit previsto in settimana. Trattativa per Rafa Marin in chiusura. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulle trattative del Napoli per Alessandro Buongiorno e Rafa Marin. Le informazioni, pubblicate sul suo profilo Twitter, delineano scenari interessanti per il mercato azzurro.

Secondo Romano, il Napoli sta preparando una nuova proposta per portare Alessandro Buongiorno in azzurro. L’esperto di mercato rivela: “Il Napoli sta preparando una nuova offerta per Alessandro Buongiorno. In settimana ci sarà il contatto diretto con il Torino, il Napoli vuole avanzare e farcela“.

La cifra complessiva dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. Questo pacchetto economico rappresenterebbe un importante investimento del Napoli per rinforzare la propria difesa.

La prossima settimana si preannuncia cruciale per il futuro di Buongiorno. È previsto infatti un contatto diretto tra il Napoli e il Torino per discutere i dettagli dell’operazione. Questo incontro potrebbe essere decisivo per sbloccare la trattativa e portare il difensore granata alla corte di Aurelio De Laurentiis.

Oltre alla pista Buongiorno, Romano fornisce un aggiornamento anche su Rafa Marin. Il giovane difensore del Real Madrid sembra essere sempre più vicino al trasferimento in azzurro. “Rafa Marín al Napoli è sulla buona strada e sarà chiuso presto“, afferma il giornalista.

L’arrivo di Marin rappresenterebbe un investimento sul futuro per il Napoli, che si assicurerebbe un talento promettente per la propria retroguardia.

🚨🔵 Napoli are preparing new bid to sign Alessandro Buongiorno.

Direct contact with Torino will take place this week as Napoli want to advance and get it done.

Total package of new bid expected to be around €35m.

↪️🇪🇸 Rafa Marín to Napoli is on track and will be sealed soon. pic.twitter.com/0j2X4Of4bN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024