Compagnoni: “De Laurentiis perde tempo su due situazioni complicate per il Napoli”

Maurizio Compagnoni analizza il mercato del Napoli: l’offerta del PSG per Kvaratskhelia e la situazione di Osimhen. Le sfide di Conte e De Laurentiis e le strategie dei club inglesi per l’attaccante nigeriano.

Maurizio Compagnoni, esperto di mercato di Sky, ha analizzato le situazioni spinose del Napoli di Antonio Conte, concentrandosi sui casi di Kvaratskhelia e Osimhen.

Calciomercato Napoli: il dilemma Kvaratskhelia

Secondo Compagnoni, l’offerta del PSG potrebbe influenzare notevolmente la decisione di Kvaratskhelia. Il club parigino offrirebbe al georgiano un ingaggio 6-7 volte superiore a quello attuale, oltre alla possibilità di giocare la Champions League da protagonista come erede di Mbappé.

Tuttavia, l’esperto sottolinea che il Napoli non può essere “schiavo dei capricci del PSG” e ha il diritto di far rispettare il contratto al giocatore. La situazione si presenta comunque molto delicata per il club azzurro.

Il caso Osimhen: una trattativa complicata

Compagnoni evidenzia come la situazione di Osimhen diventi sempre più complessa con il passare del tempo. Il contratto oneroso del nigeriano potrebbe creare problemi di equilibrio nello spogliatoio in caso di permanenza.

L’esperto suggerisce che i grandi club interessati ad Osimhen sono consapevoli della necessità del Napoli di cederlo, il che potrebbe portare a offerte al ribasso. Tuttavia, l’interesse di più club di Premier League potrebbe far lievitare il prezzo verso la clausola rescissoria.

Le strategie dei club inglesi per Osimhen

Compagnoni avverte che, nonostante la disponibilità economica dei club inglesi, questi potrebbero giocare al ribasso nella trattativa per Osimhen. La presenza di più pretendenti, come Arsenal e Manchester United, sarebbe fondamentale per il Napoli per ottenere una cifra vicina alle proprie richieste.

In caso di un solo club seriamente interessato, la trattativa potrebbe diventare molto complicata per il Napoli, mettendo pressione su De Laurentiis per accettare un’offerta inferiore alle aspettative.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Kvaratskhelia e Osimhen e le ultime novità sul calciomercato del Napoli!