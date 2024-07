Rinnovo Kvaratskhelia: nuovo incontro in vista. Le ultime novità

Il Napoli prepara il rinnovo di Kvaratskhelia. Il georgiano potrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sembra sempre più vicino a una svolta positiva.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela importanti aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo contrattuale del talento georgiano.

Calciomercato Napoli: il punto sul rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli ha predisposto tutto per prolungare l’accordo con Kvaratskhelia, manca solo l’autografo del calciatore. Le parti hanno programmato un nuovo importante appuntamento per discutere i dettagli finali del contratto.

Secondo il Corriere dello Sport, Kvaratskhelia potrebbe diventare “il giocatore più pagato della rosa, il leader tecnico, la capitale delle ambizioni azzurre“. Il club partenopeo considera il georgiano incedibile e punta su di lui per il futuro.

Il blitz di De Laurentiis e il prossimo incontro

Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna hanno già fatto un blitz a Düsseldorf per incontrare Kvaratskhelia e il suo agente. Questo incontro ha gettato le basi per la trattativa, ma ora è previsto un nuovo appuntamento per definire gli ultimi dettagli.

Il quotidiano sottolinea che “manca ancora qualcosa”, ma tutte le parti sono pronte a riprendere le discussioni per giungere a un accordo definitivo.

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli

Kvaratskhelia sembra destinato a diventare il fulcro del nuovo progetto del Napoli, probabilmente guidato da Antonio Conte. Il georgiano potrebbe assumere il ruolo di “frontman” della squadra, incarnando le ambizioni del club per le prossime stagioni.

Oltre agli impegni calcistici, il giocatore si prepara anche a diventare padre per la prima volta, un evento che potrebbe influenzare positivamente le sue decisioni sul futuro.

