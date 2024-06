De Laurentiis in Germania per blindare Kvaratskhelia: “Offerta fino al 2029”

De Laurentiis vola in Germania per blindare Kvaratskhelia. Offerta di rinnovo fino al 2029, ma il PSG tenta il georgiano.

Il Napoli fa sul serio per trattenere Khvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis è volato in Germania con una delegazione di alto livello per incontrare il talento georgiano nel ritiro della sua nazionale a EURO 2024.

Calciomercato Napoli: blitz per Kvaratskhelia

La missione del Napoli vede coinvolti, oltre a De Laurentiis, il Direttore Sportivo Giovanni Manna, l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli (noto come “l’uomo dei contratti”) e l’avvocato Mattia Grassani. L’obiettivo è chiaro: raggiungere rapidamente un accordo per il prolungamento del contratto di Kvaratskhelia.

L’offerta del Napoli e la concorrenza del PSG

Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato su social media i dettagli dell’offerta azzurra:

“Il Napoli incontrerà Khvicha Kvaratskhelia e il suo agente (Mamuka Jugeli) per cercare di convincerli a prolungare il contratto fino al 2029 (5,5 milioni/anno). Conte lo considera un giocatore fondamentale e incedibile, anche se Kvara ha ricevuto un’offerta molto ricca dal PSG (9M/anno + bonus)“.

Questa proposta rappresenterebbe un significativo aumento rispetto all’attuale stipendio di Kvaratskhelia, che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro a stagione.

Conte punta su Kvaratskhelia

Un fattore chiave in questa trattativa è la posizione del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte. Come evidenziato da Schira, Conte considera Kvaratskhelia “un giocatore fondamentale e incedibile“. Questa valutazione da parte del tecnico potrebbe giocare un ruolo cruciale nel convincere il georgiano a rimanere in maglia azzurra.

Il futuro del Napoli passa da Kvaratskhelia

L’esito di questo incontro in Germania potrebbe definire non solo il futuro di Kvaratskhelia, ma anche le ambizioni del Napoli per le prossime stagioni. La volontà di trattenere il talento georgiano dimostra l’intenzione del club di costruire una squadra competitiva sotto la guida di Conte, puntando a tornare protagonista in Serie A e in Europa.

I tifosi del Napoli attendono con ansia l’esito di questa missione, sperando di poter continuare a godere delle magie di Kvaratskhelia al Diego Armando Maradona anche nella prossima stagione.

