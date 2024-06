Chiesa sostituto di Kvaratskhelia? L’esperto di mercato: “Il Napoli potrebbe prenderlo anche se il georgiano rimanesse”

Il Napoli alle prese con partenze e rinnovi: ancora incerto il futuro di Kvaratskhelia mentre si prende in considerazione l’ipotesi Chiesa.

Il Napoli potrebbe presto aggiungere un nuovo volto al suo reparto offensivo, con l’attenzione concentrata su Federico Chiesa della Juventus, nonostante la permanenza incerta di Kvaratskhelia. L’esperto di mercato Gabriele Chiono, intervenuto su 1 Station Radio, ha delineato i recenti sviluppi sul fronte degli acquisti degli azzurri, sottolineando il ruolo cruciale di Antonio Conte nel ridefinire la strategia del club.

Il cambio di rotta di De Laurentiis

Dopo una serie di deludenti campagne, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidare a Conte un ruolo di leadership senza precedenti nel processo decisionale. “De Laurentiis voleva cambiare radicalmente il corso degli eventi dopo recenti delusioni. Ha voluto dare carta bianca, almeno in parte, a un allenatore carismatico come Conte. Antonio, ovunque sia stato, ha sempre voluto influenzare le decisioni sul mercato, come sta facendo ora nel suo nuovo incarico con gli azzurri”, ha spiegato Chiono.

L’incertezza di Kvaratskhelia

La situazione di Kvaratskhelia, al centro dell’attenzione dopo una prestazione di spicco all’Europeo e il conseguente interesse da parte di club di primo piano, rimane in bilico. Chiono ha commentato: “È chiaro che l’arrivo di un tecnico del calibro di Conte suggerisce progetti ambiziosi. Anche un giocatore del calibro di Kvaratskhelia terrà conto di questo fattore. Tuttavia, dalle ultime dichiarazioni sembra che il georgiano voglia prendere una decisione solo dopo l’Europeo. Non si può escludere la possibilità che rimanga, ma le offerte importanti potrebbero cambiarne le prospettive. Quando club di alto livello chiamano, è inevitabile che il giocatore rifletta attentamente”.

Riguardo al possibile acquisto di Federico Chiesa, Chiono ha confermato: “Federico potrebbe essere un’opzione, indipendentemente dal futuro di Kvaratskhelia. Federico potrebbe essere il suo sostituto. Potrebbero prenderlo anche se Kvara rimanesse, assurgendo ad obiettivo di mercato prioritario. È un obiettivo di Conte”.