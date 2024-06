Euro 2024: Marciniak arbitrerà Svizzera-Italia, un nome ‘familiare’ per i tifosi del Napoli

L’arbitro scelto per la sfida degli ottavi di finale degli Europei tra Svizzera e Italia è Szymon Marciniak, già ‘noto’ ai tifosi del Napoli.

Szymon Marciniak è stato designato arbitro per il decisivo ottavo di finale degli Europei 2024 tra Svizzera e Italia a Berlino, programmato per sabato alle 18. La sua nomina è stata annunciata insieme al resto del team arbitrale, composto interamente da colleghi polacchi ad eccezione del quarto uomo, l’argentino Facundo Tello, e Bastian Dankert, collaboratore assistente al Var, che proviene dalla Germania.

Memoria viva tra i tifosi del Napoli

La scelta di Marciniak come arbitro ha suscitato ricordi contrastanti tra i tifosi, in particolare tra quelli del Napoli. Non è la prima volta che il nome di Marciniak è associato a polemiche nelle partite che coinvolgono il club partenopeo. Nel recente passato, ha diretto un memorabile Napoli-Milan durante i Quarti di Finale di Champions League nella stagione 2022-23. La sua gestione controversa della partita, inclusa una decisione discutibile su un rigore per il Napoli, ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

Il rigore negato ai partenopei non è stato l’unico episodio discusso in cui Marciniak è stato coinvolto. Ha anche diretto la finale del mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, ma è stato il suo ruolo nella competizione europea di club che continua a essere oggetto di dibattito tra i fan del calcio italiano. Per gli appassionati del Napoli, la sua presenza come arbitro nel prossimo incontro dell’Italia porta con sé un’atmosfera carica di ricordi controversi e aspettative incerte.