Marciniak e Kovacs voluti da Rosetti e il Napoli paga: La verità sulla designazione

Rosetti, Kovacs, Marciniak: Il Terremoto Arbitrale che ha scosso la Champions League e ha impedito al Napoli di accedere alla semifinale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ha ragione il Direttore e ha ragione pure Vincenzo Riccio nel suo <<Inutile girarci intorno>>. In un Paese normale le Istituzioni calcistiche, con la I Maiuscola, avrebbero fatto fuoco e fiamme per quanto combinato dall’UEFA in danno del Napoli e della Roma. Nel Bel Paese Italico le Istituzioni calcistiche, con la i minuscola, sono ancora preoccupate delle sorti del brandy, pardon brand, bianconero e che il Napoli e la Roma si arrangino.

In un Paese normale avrebbero fatto le dovute rimostranze e chiesto le immediate dimissioni di Rosetti. Come sia possibile che arbitri tanto mediocri possano essere designati per manifestazioni tanto importanti e seguite in mezzo mondo? Per eliminare il Napoli in Champions League ci sono voluti 7 e più errori unidirezionali, non uno o due ma 7 e più, del duo Kovacs – Marciniak. E finiamola con questi arbitri cosiddetti migliori del mondo e di cui il calcio non ne ha affatto bisogno. Pure Collina è stato più volte eletto miglior arbitro del mondo dopo i flop ottenuti a livello internazionale su cui tanto rimarcava l’indimenticabile Giorgio Tosatti.

Come dimenticare la finale olimpica di Atlanta (1996) fra Nigeria e Argentina decisa dalla convalida del gol nigeriano del 3 a 2 con 4 giocatori africani in posizione di fuorigioco. E nemmeno brillò Collina agli Europei del 2004 nella direzione di Grecia – Rep. Ceka. In una gara mal diretta (anche un rigore negato ai cecoslovacchi), il direttore viareggino convalido il Silver Gol segnato dai greci dopo i 15 minuti del primo tempo supplementare. Pure Orsato è stato eletto miglior arbitro del mondo (2020) nonostante i tanti flop combinati in campionato. Forse lo scippo dello scudetto sottratto al Napoli nel torneo 2017 – 2018 è una fake news?

Dopo Marciniak (2022), per restare nel tema non poteva mancare il miglior arbitro mondiale 2008: Rosetti, l’attuale designatore arbitri UEFA. L’incredibile parata di Zauri in Fiorentina – Lazio (1 – 1) sfuggita al fischietto torinese il 22 maggio 2005 non gli impedì di essere eletto miglior arbitro del mondo 2008.

Pare essere proprio un predestinato Roberto Rosetti, come se i flop accumulati fossero medaglie al valore. L’arbitro piemontese fu addirittura silurato, insieme a Larrionda, dalla Fifa durante i Mondiali 2010. Il flop ottenuto in Argentina – Messico (strabiliante la rete irregolare convalidata a Tevez) non ha per nulla turbato la carriera di Roberto Rosetti, divenuto addirittura successore di Collina come responsabile designatore arbitrale UEFA.

E per restare sul tema degli ex arbitri mondiali unti dal Signore, non è sfuggito ai più quanto combinato da Rosetti in veste di responsabile designatore arbitri UEFA. Se per la redenzione dell’inglese Taylor (Siviglia – Roma) ci sarà tempo, Il Rosetti internazionale ha redento e legittimato il duo Kovacs – Marciniak in tempi da record. Gli autori che hanno spianato la strada al Milan alle semifinali compiendo 7 e più errori contro il Napoli sono stati legittimati repentinamente da Rosetti fra il plauso silenzio dei media italici.

Dopo Milan – Napoli e Napoli – Milan (Quarti), Marciniak e Kovacs sono stati impiegati immediatamente ai turni successivi, semifinale e finale.

Marciniak ha diretto in semifinale Manchester City – Real Madrid con Kovacs in veste di IV Uomo. Il copione si è ripetuto nella finale fra Inter e Manchester City, sempre fra il plauso silenzio mediatico nostrano.