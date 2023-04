Faouzi Ghoulam: “Juventus-Napoli mi ricorda il giorno più bello. Vi dico una cosa sullo scudetto del 2018!

Fouzi Ghoulam ha parlato di Juventus-Napoli e ha raccontato i momenti più belli vissuti con la maglia azzurra in un’intervista al Corriere dello Sport.

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha raccontato la sua esperienza con la maglia degli azzurri. Ghoulam è stato uno degli acquisti più indovinati da Aurelio De Laurentiis, e sebbene non giochi più per il Napoli, è rimasto legato alla città e alla squadra.

In vista della partita di campionato contro la Juventus a Torino, Ghoulam ha dichiarato: “Juventus-Napoli mi ricorda il giorno più bello dei miei anni in Italia, la vittoria nella finale di Supercoppa a Doha, una partita spaziale“.

Ghoulam ha poi ricordato lo scudetto del 2018 e la delusione per averlo perso nonostante i 91 punti fatti. Tornando a Napoli, l’ex terzino ha dichiarato: “Io non sono mai andato via. E mi arrabbio quando dicono che qui si piange due volte, quando si arriva e quando si parte. Io sono arrivato e sono andato via felice, sapendo che sarei tornato sempre. Venni senza saperne niente o poco, perché a casa mia tutti amiamo Maradona, ma non conoscevo Napoli da dentro“.

Faouzi Ghoulam ha poi concluso dicendo di avere “tante belle immagini a cui aggrapparsi” riguardo alla sua esperienza a Napoli, che gli ha fatto “star bene nell’anima”.