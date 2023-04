Avv. Lubrano: “Il Napoli merita lo Scudetto 2019: Juve sleale”

L’avvocato Enrico Lubrano ritiene che il Napoli merita lo Scudetto 2019, perché la Juve ha violato la lealtà sportiva

L’avvocato Enrico Lubrano, legale associazione Club Napoli Maradona, che ha chiesto con il Codacons la revoca dello scudetto 2018-2019 al Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha evidenziato: “Noi ci siamo costituiti per una semplice ragione: la sentenza dello scorso gennaio comprende una parte sostanziale che condividiamo in pieno che si articola su 35 pagine e che dice che la Juventus ha tenuto un sistema di plusvalenze con l’effetto, tra gli altri, di alterare la regolarità del campionato, ma non dispone la sanzione naturale e quindi la revoca dello scudetto”.

“Noi abbiamo chiesto la revoca dello scudetto nel 2018/19 e l’assegnazione del titolo al Napoli resta il nostro obiettivo principale, perché il Napoli in quel campionato è arrivato secondo. Se la violazione della lealtà sportiva è di una gravità e consistenza tale da alterare la regolarità del campionato, non c’è ragione affinché non avvenga una sanzione con la revoca dello scudetto”.

Per Lubrano il Napoli merita lo Scudetto 2019

Su Calciopoli l’avvocato dichiara: “Nel 2004/05 il titolo è rimasto vacante, non è stato assegnato, perché tutto il campionato è stato totalmente alterato, perché non era coinvolta la sola Juventus. Quello del 2005/06 lo assegna all’Inter perché la posizione riguardava solo la Juventus“.

“Scudetto di cartone”? Può essere condivisibile, opinabile e no. Per me, uno scudetto vinto con sentenza del Consiglio di Stato non è uno scudetto di cartone, ma vinto perché tu sei arrivato secondo dietro un primo che ha alterato la regolarità. Lo scudetto non lo vinci per la sentenza del Consiglio di Stato, ma per meriti, per me è uno scudetto di campo. È uno scudetto della legalità”. Ha concluso il legale che in passato ha seguito anche la SSC Napoli.