Sentenza Juventus: arriva una clamorosa indiscrezione

Indiscrezione clamorosa sulla sentenza del Collegio di garanzia dello Sport del Coni chiamato a decidere sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti.

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti nella classifica della Serie A per il cosiddetto “caso plusvalenze“. Tuttavia, il club bianconero ha presentato un ricorso contro la sentenza della corte di appello FIGC, affermando che la stessa è piena di errori. In seguito, l’udienza del Collegio di garanzia dello Sport del Coni è stata chiamata a decidere se annullare, confermare o chiedere una modifica alla penalizzazione inflitta alla Juventus.

Durante l’udienza, il Procuratore generale Taucer ha espresso il parere che il ricorso dei bianconeri debba essere respinto, ma ha ammesso una carenza di motivazioni sulla sanzione. Pertanto, potrebbe esserci un rinvio alla Corte d’Appello della FIGC per la rimodulazione della sentenza.

SENTENZA JUVENTUS: SPUNTA UNA CLAMOROSA INDISCREZIONE

L’esito del ricorso della Juventus è atteso in serata o domani, poiché i membri del Collegio di garanzia dello Sport del Coni hanno fino a 5 giorni di tempo per emettere il dispositivo. Tuttavia, per le motivazioni della sentenza, avranno fino a 30 giorni.

Calciomercato.it, ha riportato un clamorosa indiscrezione: “C’è la possibilità che la penalizzazione della Juventus passi da -15 a -6. Questo perché l’annullamento non sarebbe ritenuto valido, mentre la sentenza del -15 è percepita come necessariamente afflittiva. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito e bisognerà attendere la sentenza del Collegio di garanzia dello Sport del Coni per conoscere l’esito del ricorso presentato dalla Juventus”.