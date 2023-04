Caso Juventus, parte l’udienza: il Codacons chiede la revoca di 3 Scudetti

Parte l’udienza per il caso Juventus: il Codacons chiede la revoca di 3 Scudetti dal 2019 al 2021, con relativa assegnazione alle seconde in classifica

E’ iniziata alle ore 14.30 l’udienza al Collegio di Garanzia presso il Coni per il ricorso presentato dalla Juventus e dai dirigenti inibiti per il caso plusvalenze che ha portato al -15 in classifica. Il Collegio, riunito a sezione unite, è presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli. Per la Juventus presenti i legali Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio e il nuovo presidente del club bianconero che succede al dimissionario Andrea Agnelli, Gianluca Ferrero.

Non si è invece costituita in giudizio la Figc, dunque la controparte della Juventus sarà la procura generale dello sport tramite il prefetto Ugo Taucer.

Il Codacons chiede la riassegnazione degli Scudetti alle seconde classificate

Come scritto anche da altre testate: “l’udienza si apre clamorosamente con una questione preliminare. La costituzione o meno in giudizio di Codacons e associazione club Napoli Maradona che, tramite l’avvocato Enrico Lubrano, chiedono di partecipare al processo per difendere il -15 e far revocare gli scudetti vinti dal 2019 al 2021 dalla Juventus. Con al relativa assegnazione alle squadre arrivate seconde in classifica“. E nel 2019 la seconda fu il Napoli.