Avv. Lubrano: “-15 alla Juve? Vogliamo l’assegnazione dello Scudetto 2019 al Napoli”

L’avvocato Enrico Lubrano chiede la conferma del -15 alla Juventus e l’assegnazione dello Scudetto 2019 al Napoli

Enrico Lubrano, noto avvocato che ha difeso anche il Napoli, ha fatto un intervento durante l’incontro al Collegio di Garanzia per il ricorso sui 15 punti di penalizzazione della Juventus: “Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. Questo per sorreggere il nostro ricorso al Tar sulla revoca di quello scudetto alla Juventus e l’assegnazione al Napoli“. Ha evidenziato l’avvocato che in passato ha seguito anche il Napoli.

L’avvocato Pisani ritiene che il ricorso della Juve è inammissibile e lo Scudetto del 2019 deve essere assegnato al Napoli

Per quanto concerne questa vicenda ha parlato negli scorsi minuti anche l’avvocato Angelo Pisani, che ai microfoni di Radio Crc, ha sottolineato: “L’appello della Juve che vuole farsi cancellare la sanzione dei 15 punti crediamo sia inammissibile. Abbiamo presentato un intervento e chiederemo ai giudici di rigettare l’impugnazione della Juve, confermare i -15 punti e procedere davanti al tar per chiedere la revoca dello scudetto del 2019 e consegnarlo al Napoli“. Ha concluso il noto legale partenopeo che spesso ha avuto modo di lavorare per conto del Napoli.