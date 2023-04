Criscitiello: “Maradona ieri era un teatro. Ho sentito solo tifo rossonero”

Michele Criscitiello ritiene che lo stadio “Diego Armando Maradona” ieri era un teatro ed ha sentito solo tifo rossonero

Michele Criscitiello, giornalista e direttore Sportitalia, ha seguito Napoli-Milan come inviato. Il conduttore focalizza l’attenzione su un aspetto che lo ha sorpreso durante la partita di Champions tra le due italiane. Ai microfoni dell’emittente televisiva Criscitiello ha dichiarato: “Ho sentito quasi solo il tifo del Milan, mi aspettavo più il San Paolo e meno il San Carlo. Sembrava un’atmosfera da teatro. La bolgia c’è stata solo per i primi 15 minuti, poi quando il Milan ha preso il sopravvento ho sentito per 90 minuti solo i tifosi rossoneri che sembravano in 60mila”.

Criscitiello sorpreso dal silenzio dello stadio “Maradona” di ieri sera: si sentivano solo i tifosi rossoneri

Criscitiello ha poi proseguito sul tifo partenopeo che si è sgonfiato appena il Milan si è reso pericoloso con il calcio di rigore sbagliato, la grande parata di Alex Meret ed il goal siglato da Olivier Giroud a fine primo tempo: “Forse il pubblico di Napoli non ci ha creduto e voleva essere trascinato dalla squadra. Milan? Come singoli è più forte del Napoli, ma ha meritato di non vincere lo scudetto quest’anno perché è stato meno squadra degli azzurri”.