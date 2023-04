Adani: “Napoli, il migliore è Kvara. Meret ieri superiore a Maignan”

Daniele Adani ritiene che il migliore del Napoli è Kvaratskhelia e ieri sera Meret è stato superiore a Maignan

Il Napoli esce dalla Champions League, dopo il pareggio di ieri allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In virtù della vittoria dell’andata a San Siro, il Milan ha staccato il pass per le semifinali della competizione europea. Daniele Adani ha detto la sua nel corso del suo intervento alla Bobo Tv: “Il Milan ha vinto nell’unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e nelle ripartenze, con i calciatori a disposizione di Pioli, è stato molto pericoloso. Il migliore del Napoli è stato Kvaratskhelia“.

Adani non muove critiche per l’attaccante del Napoli Kvaratskhelia, ritenuto il migliore di Napoli-Milan

“In altri tempi avrebbe centrato la porta ma io a un ragazzo del 2001 al 18 aprile non gli muovo critiche: Osimhen poi non gli ha dato una grande mano. Il Napoli ha tirato 26 volte, ma centrando la porta solo in pochissime occasioni perché il Milan è stato bravo a difendersi. Il Napoli è stato più impreciso, ha tirato con più difficoltà, ma ha fatto una gara di dominio sia all’andata che al ritorno. Maignan? Il miglior portiere al Maradona è stato Meret“, ha aggiunto Daniele Adani.