Kvaratskhelia da brividi, le scuse dopo il rigore fallito: “Dura vedere le vostre lacrime”

“Prometto di tornare più forte”: le parole del numero 77 del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, in un lungo post sui social dedicato ai tifosi azzurri dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan.

Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno del Napoli, ha scritto un lungo post sui social dedicato al popolo azzurro, dopo il rigore fallito ieri sera nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Milan che ha portato la squadra all’eliminazione dalla Champions League. Nel suo messaggio Kvaratskhelia ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a regalare la felicità ai tifosi e ha promesso che farà del suo meglio per imparare dall’esperienza di quella partita: “È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime dato che non sono riuscito a regalarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi”.

Il numero 77 del Napoli ha anche ringraziato i tifosi per il loro supporto e ha concluso il suo lungo post dando appuntamento ai tifosi per il trionfo in campionato con la festa Scudetto, sottolineando che ci sono ancora molte partite davanti e che il sogno continua: “Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto. Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, il sogno continua“.

Khvicha Kvaratskhelia ha tentato in ogni modo di lasciare il segno nei due incontri con il Milan, sfiorando il gol in diverse occasioni. Il rigore fallito con la parata di Maignan a dieci minuti dalla fine della gara ha segnato profondamente l’esterno georgiano, che ha deciso di scrivere ai tifosi per condividere le sue emozioni e per rinnovare il suo impegno verso la squadra.