Scudetto Napoli, ma la festa è assicurata? L’inviato di Striscia La Notizia indaga

L’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, scopre veicoli senza assicurazione e lancia l’allarme sulla sicurezza durante i festeggiamenti per il terzo Scudetto del Napoli.

Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia, si è recato a Napoli per verificare i preparativi per la festa del terzo Scudetto partenopeo. Sono tante le iniziative che hanno colorato d’azzurro ogni angolo della città percorsa anche da molti veicoli decorati con colori azzurri e trasformati in modi fantasiosi, ma non tutti in regola con le normative sulla sicurezza stradale e l’assicurazione. In caso di danni a persone o cose durante i festeggiamenti, infatti, questi mezzi non sarebbero coperti da polizze assicurative, mettendo a rischio l’incolumità di tutti.

Il servizio di Abete sottolinea l’importanza di celebrare la vittoria del Napoli in modo sicuro e rispettoso, dimostrando al mondo che la città è capace di organizzare grandi eventi sportivi in modo responsabile. La festa è assicurata solo se si rispettano le regole e la sicurezza di tutti viene messa al primo posto.