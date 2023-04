Scudetto Napoli, Manfredi: "Sarà festa popolare. Sulla pace tra De Laurentiis e gli ultras..."

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Mandredi, si è soffermato sui festeggiamenti per lo Scudetto e sulla pace fatta in seguito all’incontro tra De Laurentiis e gli ultras.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è espresso riguardo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli: “Stiamo lavorando per organizzare una grande festa popolare, che sia distribuita nella città e anche nell’area metropolitana di Napoli, venendo gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione”, ha dichiarato il primo cittadino. La celebrazione vedrà la partecipazione di numerosi artisti e tifosi, con collegamenti internazionali per coinvolgere i napoletani sparsi in Italia e nel mondo: “Pensiamo a una festa di popolo con tanti artisti, uomini di cultura e tifosi. Non ci vogliamo far mancare neanche collegamenti internazionali”.

Il sindaco ha anche parlato dell‘incontro tra i gruppi organizzati e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avvenuto sabato scorso: “C’erano state forti incomprensioni, ma il confronto col presidente De Laurentiis e le istituzioni cittadine ci ha portati a un dialogo. Il rispetto delle regole è una cosa sacrosanta e questo deve venire da tutte le componenti del tifo. Non bisogna cercare una tregua, ma una pace“, ha spiegato Manfredi. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole da parte di tutte le componenti del tifo per giungere non solo ad una tregua, ma ad una pace duratura.