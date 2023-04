Festa Scudetto Napoli: De Laurentiis incontra il Prefetto per i dettagli dell’evento

Il Napoli si avvicina alla vittoria dello Scudetto, De Laurentiis ha partecipato ad un incontro con le autorità locali per definire i dettagli dei festeggiamenti.

A Napoli si respira aria di festa per la conquista dello Scudetto da parte del Napoli. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, si è incontrato con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, l’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per pianificare i dettagli delle celebrazioni in vista delle prossime settimane. La città è pronta ad accogliere i festeggiamenti per la vittoria del Napoli, e il Comune sta lavorando per organizzare due feste: una spontanea e una “ufficiale” a fine campionato.

Napoli, la festa scudetto secondo il comune

Secondo le idee del Comune, la prima festa si svolgerà allo stadio Maradona il 3 giugno, con la consegna della coppa Scudetto ai giocatori, mentre la seconda si terrà il 4 giugno in Piazza del Plebiscito, dove i calciatori saluteranno i tifosi dal palco. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei partecipanti, poiché è atteso un gran numero di persone in strada per festeggiare. Mentre si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali, la doppia festa sembra essere l’idea vincente e verrà confermata nelle prossime ore.