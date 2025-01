“Mario Rui ingrato!” Giuffredi attacca: “Ha la memoria corta, voleva sempre lasciare Napoli'”

L’ex agente del terzino risponde duramente alle dichiarazioni del portoghese e rivela retroscena inediti.



È scontro aperto tra Mario Giuffredi e il suo ex assistito Mario Rui. L’agente, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni del terzino del Napoli sulla trattativa con il San Paolo, svelando retroscena clamorosi sul loro rapporto professionale.

“Forse Mario Rui ha la memoria corta: dovrebbe dire come sono andate le cose nella realtà e non nella sua immaginazione”, tuona Giuffredi. “È stato lui a iniziare la trattativa con il San Paolo dopo una chiamata diretta da un direttore portoghese. Ho solo chiuso l’accordo a condizioni migliori, poi ha deciso di non partire”.

Ma è sulla permanenza a Napoli che emergono i dettagli più sorprendenti: “Se è stato sette anni qui deve solo ringraziarmi. Ogni anno mi chiedeva di andare via”, rivela l’agente. “Ho dovuto fare spesso da cuscinetto perché c’erano allenatori e dirigenti che non lo volevano. L’ho sempre difeso pubblicamente da tutti gli attacchi”.

Giuffredi svela poi un particolare importante sull’ultimo rinnovo: “Come ha confermato il presidente De Laurentiis, ho lavorato gratis pur di accontentarlo. In sette anni ha rinnovato tre volte, cosa che altri calciatori più meritevoli non hanno fatto”.

Sulla questione Conte, l’agente conferma: “È vero che era fuori dal progetto. Ma se avesse avuto la volontà di rimanere, il mister lo avrebbe valutato. È stata una sua scelta al 50%”.

L’agente chiude con un avvertimento: “Farebbe meglio a stare zitto. Se gli elencassi tutto quello che ho fatto per lui, farebbe brutta figura. Nel nostro rapporto chi si è arricchito è lui, non io. La storia è scritta, basta chiedere ai dirigenti del Napoli passati e presenti”.