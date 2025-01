Napoli, due cessioni a un passo! Ceccarini: “Danilo il prescelto per la difesa”

L’esperto di mercato ha fatto il punto sulle trattative degli azzurri: due cessioni in dirittura d’arrivo e un nuovo obiettivo per la difesa.

Il Napoli si prepara a movimenti importanti sul mercato. Il giornalista Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha svelato le ultime novità sulle strategie del club azzurro.

“Il Napoli ha individuato in Danilo l’obiettivo principale per la difesa. La società potrebbe attendere la Supercoppa Italiana prima di affondare il colpo, ma non intende versare alcun indennizzo alla Juventus”, ha rivelato l’esperto di calciomercato.

Novità importanti anche sul fronte cessioni, con due operazioni in via di definizione. Per Folorunsho l’accordo con la Fiorentina è vicino: “Definiranno tutto dopo Fiorentina-Napoli. Il trasferimento si farà in prestito con diritto di riscatto fissato tra gli otto e i nove milioni di euro”.

Ceccarini ha poi aggiunto un nuovo nome per il centrocampo: “Fazzini è un profilo che piace molto alla società campana ed è da monitorare con attenzione. L’offerta della Lazio non è stata ritenuta sufficiente”.

Per quanto riguarda le altre operazioni: “Lo scambio Biraghi-Spinazzola appare complicato. Zerbin invece è destinato al Venezia in prestito, che si trasformerebbe in obbligo in caso di salvezza dei veneti”, ha concluso il giornalista.