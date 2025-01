Sky – Buongiorno, tempi di recupero lunghi: la data del possibile rientro

Francesco Modugno fa il punto sulle condizioni del difensore del Napoli. Il centrale potrebbe tornare per la sfida contro la Juventus. Le ultime sul mercato.

I tifosi del Napoli dovranno ancora pazientare per rivedere in campo Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro, assente nelle ultime uscite e sostituito da Juan Jesus, resta ai box e Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi.

A fare chiarezza sulla situazione è il giornalista Francesco Modugno, intervenuto durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo su Televomero: “Alessandro Buongiorno non recupererà a breve. C’è la speranza di vederlo in campo per la partita del 25 gennaio contro la Juventus di Thiago Motta”.

Il cronista di Sky Sport ha però voluto precisare: “Attenzione, non sto dicendo che Alessandro Buongiorno sarà sicuramente in campo con la Juventus. Affermo solo che il Napoli spera di riaverlo con i bianconeri, ma non è detto che sarà così”.

Sul fronte mercato, Modugno ha fornito un importante aggiornamento su Danilo: “Deve prima risolvere il suo rapporto con la Juventus. Il Napoli lo vuole ora, non avrebbe senso ingaggiarlo per giugno”.