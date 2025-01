Non sapete quanto ho lavorato per arrivare qui: Juan Jesus zittisce i critici

Il difensore brasiliano si racconta dopo la vittoria con il Venezia: dal rapporto con il nuovo tecnico all’amore per la città.



La vittoria sul Venezia ha confermato il Napoli in vetta alla classifica e Juan Jesus si è raccontato ai microfoni di Radio CRC, svelando retroscena e sensazioni sul nuovo corso targato Antonio Conte.

“Abbiamo dominato la partita facendo ciò che il mister ci ha chiesto in settimana”, ha esordito il difensore brasiliano. “Non è facile avere pazienza quando si resta sullo 0-0, ma l’abbiamo fatto e questi tre punti sono molto importanti. Ora pensiamo alla Fiorentina: sarà una partita molto complessa”.

Il centrale ha poi parlato del rapporto con Conte, usando una metafora significativa: “È un sergente. Più bastone che carota, ma questo ha sempre funzionato, considerando i risultati che ha raggiunto. Scherzando gli ho detto che o mi sta allungando la carriera di 10 anni o mi sta facendo smettere subito”, ha rivelato ridendo.

Sul gruppo ha aggiunto: “Siamo una squadra di bravi ragazzi, a volte scherzando dico anche che siamo troppo buoni, perché ogni tanto ci vuole un po’ di cattiveria in campo. Ma lavoriamo tantissimo, seguendo quello che ci dice il mister. Trovo un gruppo sereno che ha sempre voglia di imparare”.

Una battuta anche sulle critiche ricevute: “Sono in Italia da 14 stagioni e non devo dimostrare niente a nessuno. Il mio percorso l’ho fatto anche bene, al di là delle critiche. Mi interessa solo il parere della società e del tecnico. Nessuno sa quanto ho lavorato per arrivare fino a qua”.

Chiusura dedicata all’amore per Napoli: “È una città importante, in cui sono venuto in un momento difficile della mia carriera. Spalletti ha creduto in me ed ho dimostrato il mio valore. La gente mi ha accolto benissimo ed abbiamo vinto un campionato insieme. Mi sveglio ogni mattina e vedo il Vesuvio: è una città bellissima. Come tutte le grandi città ha le sue difficoltà, ma la gente vive davvero di passione”.