Pedullà: “Napoli-Fiorentina, scambio Spinazzola-Biraghi, Conte ha detto si”

Il giornalista di Sportitalia rivela una possibile operazione di mercato tra azzurri e viola. Conte gradirebbe l’arrivo del terzino della Fiorentina. Definita anche la cessione di Folorunsho.

Il Napoli studia le mosse per rinforzare la fascia sinistra e spunta un’interessante ipotesi di mercato con la Fiorentina. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, le due società potrebbero imbastire uno scambio tra Leonardo Spinazzola e Cristiano Biraghi.

“Più avanti Napoli e Fiorentina potrebbero riprendere in considerazione con concretezza lo scambio Spinazzola-Biraghi”, ha spiegato l’esperto di mercato di Sportitalia. La motivazione sarebbe legata alle ambizioni del terzino ex Roma: “Spinazzola vuole giocare con continuità e pensa che a Firenze rischierebbe di fare il vice Gosens, situazione simile a quella attuale in azzurro”.

Un dettaglio importante riguarda il gradimento di Antonio Conte: l’arrivo di Biraghi sarebbe particolarmente apprezzato dal tecnico salentino, in procinto di sedersi sulla panchina partenopea.

Nel frattempo, il Napoli ha definito la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina: prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.