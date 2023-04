Il Comune precisa: “Festa scudetto in piazza Plebiscito, la verità sullo stadio Maradona”

La festa scudetto del Napoli si farà in piazza del Plebiscito e sarà la location principale, mentre il Maradona sarà un’aggiunta.

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis aveva fatto sapere che a festa scudetto del Napoli si sarebbe tenuta allo stadio Diego Armando Maradona e non a piazza del Plebiscito. Proprio l’entrata in piazza, a quanto pare a numero chiuso, ha indispettito molti tifosi perché vogliono una festa, giustamente, aperta a tutti.

Oggi su Il Mattino si legge una precisione che arriva da fonti del Comune, in cui viene smentita l’ipotesi di De Laurentiis che aveva auspicato una festa con location principale allo stadio Maradona. Ecco quanto si legge sul quotidiano partenopeo in edicola oggi: “anche se il Comune ribadisce che il cuore della festa sarà sempre piazza Plebiscito e che l’ipotesi di una festa al Maradona potrebbe essere presa in considerazione in aggiunta ma non in sostituzione di quelle che invece sono confermatissime nelle piazze simbolo di Napoli“.