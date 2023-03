Festa Scudetto, viaggio a Napoli: pioggia di selfie per Hassan, l’Osimhen della Pignasecca

Prima puntata della rubrica “Festa Scudetto, viaggio a Napoli”: si parte con Hassan, l’Osimhen della Pignasecca

Il clima di festa che si respira a Napoli acquisisce delle sfumature che è difficile trovare in altre città italiane che hanno vinto lo Scudetto. Tutti parlano del Napoli, tutto parla del Napoli, dai paletti alle scalinate, dai quadri ai balconi. La città, che già senza calcio, è un museo all’aperto, con il vicino trionfo della squadra di Luciano Spalletti si colora di azzurro, ogni giorno di più. Nel centro storico ogni quartiere diventa un posto da fotografare e da mettere nel cassetto dei ricordi. Cose che solo a Napoli possono accadere, e di certo fino a giugno chissà quante altre cose verranno create.

Ed infatti sulla genialità dei napoletani non bisogna mai porsi dubbi. Ancor meglio quando ad incentivare l’euforia è il Napoli. Ragion per cui NapoliPiu.com inizierà da oggi una rubrica denominata “Festa Scudetto, viaggio a Napoli” in cui darà spazio ai volti protagonisti ed ai luoghi da visitare. Una rubrica che può tornare utile sia ai cittadini di Napoli e Campania che ai turisti. Affinché non si perda neanche una sfumatura di una festa che verrà ricordata nella storia.

Festa scudetto Napoli: alla Pignasecca la fila per il selfie con Hassan

La prima puntata è dedicata ad Hassan, l’Osimhen della Pignasecca che viene immortalato in migliaia di selfie. Individuarlo è facilissimo perché assomiglia tantissimo al campione del Napoli. In primis è vestito con il completino del Napoli, con tanto di calzerotti e scarpette. Inconfondibili i capelli tinti di giallo ed ovviamente la mascherina che è diventato oramai una seconda pelle per Victor. Il ragazzo africano lavora a Napoli ed è felice dell’entusiasmo che lo raccoglie, tanto da entrare perfettamente nella parte nel nostro video esclusivo: “Io sono Osimhen, quest’anno lo Scudetto è nostro e contro il Milan vinciamo per 2-0″. E proprio da Victor ha assimilato la sua enorme fame e voglia di vincere: l’effetto del Napoli sul suo popolo multietnico.