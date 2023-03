Mega party a New York per lo scudetto del Napoli: tifosi in arrivo da tutta l’America per una festa tutta colorata d’azzurro

I chilometri di distanza non spengono l’entusiasmo dei milioni di tifosi del Napoli in giro per il Mondo. Dappertutto i supporters azzurri si stanno organizzando per la festa per lo Scudetto ed anche oltre Oceano le idee partorite sono tante. Ne è un esempio New York, dove da sempre sono raggruppati milioni di fans. La Grande Mela, in caso di vittoria, darà il via ad un mega party il 4 giugno, proprio in concomitanza con la data che sancisce la fine del campionato in Serie A e la consegna del trofeo. Festeggiamenti che proseguiranno anche il 10 giugno, con un altro evento tutto americano.

Il presidente del Club Napoli New York rivela che nella Grande Mela ci sono 4-5mila tifosi pronti per la festa

Spiega nei dettagli l’intero evento Rosario Procino, presidente del Club Napoli New York. “Si prevedono 4-5 mila persone, perché ci sono tifosi che mi contattano e che verranno da tutto il nord America, dalla Florida al Texas, al Canada”.

“In molti mi dicono che vogliono far rivivere ai loro figli quello che hanno vissuto loro da giovani”, aggiunge Procino. Il Club Napoli New York esiste dal 2013, gli iscritti sono circa 6-700. Per le partite, soprattutto ultimamente, ci sono 2-300 persone.

Punto di ritrovo il ristorante Ribalta, a Union Square, uno dei più rinomati locali di cucina italiana della città situato nel cuore di Manhattan. “Io sono qui dal 1999, sono nato e cresciuto a Napoli e sono ingegnere. Dal 2008 però faccio ristorazione”.