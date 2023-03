Napoli, recupero completo per Raspadori. Nazionali rientrati, manca solo un big

Il Napoli rende noto il recupero completo di Giacomo Raspadori e comunica che sono rientrati tutti i Nazionali tranne un big

Buone notizie dall’allenamento odierno del Napoli. L’area comunicazione azzurra ha pubblicato il report della seduta odierna, caratterizzato da importanti novità. In primis Giacomo Raspadori ha recuperato completamente dall’infortunio ed oggi ha svolto l’intera seduta con il gruppo allenato da Luciano Spalletti. In più sono rientrati quasi tutti i Nazionali, infatti oggi sono tornati a svolgere allenamento Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard. Manca all’appello solo Victor Osimhen che farà rientro in giornata a Napoli dopo gli impegni con la Nazionale della Nigeria.

Sette Nazionali ritornano a fare allenamento con il Napoli

Questo il report per l’allenamento odierno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a tema a campo ridotto. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha fatto l’intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”.