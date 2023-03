Bianchi: “Il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto”

Ottavio Bianchi ritiene che il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto e sta stracciando il campionato

Il Napoli è il padrone assoluto della Serie A ed è in piena lotta per la conquista della semifinale della Champions League. Anche l’ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi sta apprezzando il grande campionato che sta svolgendo il Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto. Gli azzurri corrono a velocità doppia rispetto agli altri, per questo motivo hanno fatto così bene finora anche in Europa. Inoltre nel Napoli non c’è mai un peggiore in campo, fanno tutti bene”.

Per Ottavio Bianchi il Napoli sta stracciando il campionato di Serie A

Ottavio Bianchi ha poi proseguito: “Il Napoli ha ormai stracciato il campionato, vincerà lo scudetto senza problemi: ormai si può dire senza problemi. Per quello che concerne la Champions League, non sono un indovino, ma ritengo che la compagine di Luciano Spalletti possa arrivare fino in fondo. Vedrete: i partenopei faranno tanta strada. In questo momento non vedo davvero nulla di negativo in casa Napoli, tutto funziona al meglio”, ha concluso l’ex allenatore scudettato del Napoli.