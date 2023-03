Marchetti: “Napoli allungherà il contratto di Spalletti ma serve un caffè”

Luca Marchetti ritiene che il Napoli allungherà il contratto di Spalletti ma serve un caffè per concretizzare quanto prima il rinnovo

Con gli esoneri di Conte e Nagelsmann il calciomercato ha anticipato le proprie tappe. Esprime la propria opinione Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, sulle pagine di TMW. “A movimentare la pausa Nazionali non ci hanno pensato solo i gol dei protagonisti della nostra Serie A (o qualche infortunio) ma le due panchine eccellenti cambiate: Bayern e Tottenham. Anticipo, anche qui. Frizioni che non si è riuscito a modellare e che sono diventate fratture. Forse in qualche caso anche telefonate, visti gli sfoghi che sia Conte che Nagelsmann hanno avuto recentemente. Figli di una situazione non completamente sotto controllo. E già questo piccolo/grande terremoto ha comportato delle conseguenze. Perché ora Conte non è più un’ipotesi che sia sul mercato. Lo è già da adesso. E già da adesso fioccano le possibilità, le suggestioni”.

Per Marchetti Spalletti ha fatto un lavoro straordinario con il Napoli

A proposito del futuro di Luciano Spalletti, invece Marchetti dichiara: “Chi sembra al riparo da tutto è il Napoli. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario che può essere solo ulteriormente impreziosito. Il Napoli ha una clausola unilaterale e quindi può allungare il suo contratto. Ma a prescindere dai tecnicismi sarà necessario – per attivarla – almeno un caffé. Che aspettiamo, senza patemi. Per il resto invece bisognerà attendere. In mezzo a mille ipotesi, strategie, smentite e opportunità. Ed è solo l’inizio” ha concluso il noto cronista.