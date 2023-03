Napoli-Milan solo con la fidelity card: come averla in pochissimo tempo

I biglietti di Napoli-Milan di Champions League possono essere acquistati solo da coloro che sono in possesso della fidelity card.

Napoli-Milan è la sfida dei ritorno dei quarti di Champions League che si gioca il 18 aprile alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. C’è grande attesa per questa sfida che può segnare la storia della SSCN, mai arrivata in semifinale di Champions League.

I ticket della sfida Napoli-Milan sono già state in parte venduti con un diritto di prelazione per gli abbonati, che hanno ricevuto anche uno sconto sul prezzo, pagando ad esempio la curva 72 euro, invece che 90.

Biglietti Napoli-Milan: come ottenere la fidelity card

Da oggi alle 15.00 parte la vendita libera dei tagliandi per la sfida tra Napoli e Milan, ma solo per chi è in possesso della fidelity card, come specificato dalla SSCN nel comunicato ufficiale.

Come ottenere la fidelity card? È possibile acquistarla attraverso il sito di ticketone, la procedura è rapida e veloce ed in pochi minuti si verrà in possesso del numero di tessera, fondamentale poi per acquistare i biglietti di Napoli-Milan con fidelity card.

Il numero di tessera verrà inviato alla mail indicata nel momento della registrazione, a quel punto bisognerà inserirlo al momento dell’acquisto del tagliando. Solo per chi è in possesso della fidelity potrà acquistare i biglietti per la sfida di ritorno di Champions League. Quindi per chi non avesse ancora acquistato la tessera è ancora possibile farlo, attraverso il sito di ticketone con procedura on line.