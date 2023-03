“Chi non salta juventino è”, Spalletti interrompe: “Non si fa…”

Luciano Spalletti si è recato alla fondazione di don Merola, A voce d”e Creature a cui ha devoluto i 5 mila euro del premio Berzot.

Un bellissimo gesto quello di Luciano Spalletti che da don Merola ha speso parole dolci per i bambini e lo ha fatto proprio dinanzi ad una platea con tanti minori.

Durante l’intervento di Spalletti alcuni bambini hanno intonato: “Chi non salta juventino è“, ma il tecnico del Napoli è intervenuto ed ha detto: “Non si fanno gli ‘abbasso’, solo i ‘viva’, per cui forza Napoli!“.

Insomma una giornata all’insegna anche della sportività per Spalletti che lancia messaggi importanti, che servono a rasserenare l’ambiente, anche perché si parla pur sempre di sport.