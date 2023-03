Spalletti da Don Merola: “Chi aiuta i bambini bisognosi, diventa forte come il Napoli”

Luciano Spalletti ha fatto visita alla Fondazione di Don Luigi Merola ‘A Voce d’e Creature’ a cui ha devoluto la somma del premio Berzot.

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha dimostrato ancora una volta la sua grande generosità. Dopo aver ricevuto il Premio Bearzot, da un valore di 5mila euro, ha deciso di devolverlo in beneficenza alla Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature”. Questa associazione si occupa di progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane, favorendo l’aggregazione sociale e l’integrazione culturale.

Oggi, Spalletti ha fatto visita alle strutture della fondazione ed è stato accolto da oltre 150 bambini in festa per il suo arrivo. La visita è stata un’occasione per il tecnico azzurro di dispensare consigli e sorrisi ai giovani presenti. Non solo, ha anche ricevuto una maglia celebrativa.

Spalletti vista da Don Merola

Tante foto, ma anche tanto calore per il tecnico azzurro che ha detto: “Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli“.

Un messaggio importante quello dato da Spalletti da Don Merola, che fa capire anche quanta umanità ci sia nel cuore del tecnico toscano che sta dimostrando anche un grande attaccamento alla maglia azzurra ed alla città di Napoli.