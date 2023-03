Spalletti ritrova Raspadori: ora il turnover si fa più ampio

Luciano Spalletti avrà Giacomo Raspadori per Napoli-Milan, il tecnico pensa ad un tunover scientifico anche per la Champions League.

Giacomo Raspadori fa il suo ritorno alle giuste tempistiche per l’Inter, proprio prima del triplo confronto con il Milan. Dopo aver saltato cinque partite di campionato e gli ottavi di finale contro l’Eintracht a causa di una distrazione muscolare di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, il giocatore è tornato in allenamento con il gruppo e si prenota per tornare protagonista.

Quattro dei suoi cinque gol sono arrivati nella fase a gironi della Champions League, e con la competizione alle porte, Raspadori non vuole mancare. Inoltre, vuole ritrovare il minutaggio necessario per contribuire al sogno Champions e alla rincorsa scudetto.

Il rientro di Raspadori – scrive Corriere dello Sport – si unisce a quello di Demme, mentre Bereszynski è in bilico a causa di una distorsione al legamento del ginocchio rimediata in Nazionale. Proprio Di Lorenzo, invece, ha guidato l’elenco dei rientrati dagli impegni con le Nazionali.

Meret, Politano e Lobotka sono stati tra i primi a tornare in squadra, mentre Kvaratskhelia, Olivera, Anguissa e Lozano sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali.

Con il gruppo al completo o quasi, Spalletti dovrà pensare alla formazione e confrontare le sue idee con lo stato fisico dei nazionali. La Champions è dietro l’angolo e qualche cambio per domenica è scontato.