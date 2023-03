Georgia-Novregia: Nessuna pausa per Kvaratskhelia e Ostigard

Georgia-Novergia partita valida per le qualificazioni agli Europei ha visto in campo Kvaratskhelia e Ostigard.

Termina 1-1 il match tra Georgia e Norvegia con i gol di Sorloth per gli scandinavi al 15′ ed il pareggio di Mikautadze per i georgiani al 61′. Il match è stato giocato per tutta la durata sia da Kvaratskhelia che da Ostigard.

I due ora faranno rientro a Castel Volturno, dove si metteranno immediatamente a disposizione di Luciano Spalletti in vista della sfida di Serie A con il Milan. Nonostante le fatiche europee ed il rientro posticipato, con ogni probabilità Kvaratskhelia sarà titolare in Napoli-Milan. Anche se il tecnico toscano ha recuperato Raspadori che può giocare in quel ruolo, così come ha a disposizione Elmas che pure ha fatto ottime cose giocando da esterno sinistro d’attacco.