Napoli: Kvaratskhelia e altri cinque giocatori tornano solo giovedì!

Il Napoli prepara la sfida con il Milan, ma a Castel Volturno Kvaratskehlia e altri cinque giocatori rientrano solo giovedì.

Viene definita pausa per le Nazionali, ma per chi gioca con la compagine della propria nazione è tutt’altro che una pausa. Verso Napoli-Milan, Spalletti dovrà fare i conti anche con i rientri dei vari giocatori sparsi per il mondo. Martedì ricominciano gli allenamenti, ma saranno ancora a ranghi ridotti a Castel Volturno. Rientrano i calciatori impegnati con l’Italia come Meret, Politano e Di Lorenzo, ma restano fuori ancora tanti calciatori, uno di questi è Osimhen ad esempio che questa sera gioca con la Nigeria per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, ci saranno ben sei assenti a Castel Volturno e sono: Anguissa, Lozano, Simeone, Kim, Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia che rientreranno solo giovedì al centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli-Milan si gioca domenica 2 aprile alle 20.45, quindi ci sarà poco tempo per il tecnico per preparare la sfida. Tra i giocatori che rientrano tardi in Italia ci sono protagonisti sicuri della sfida con i rossoneri come Anguissa, Kvaratskhelia e Kim, ma anche Olivera e Lozano che spesso giocano dal primo minuto, anche se il Politano visto con l’Italia sembra essere in buona forma.

Le partite dei giocatori del Napoli con le Nazionali