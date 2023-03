GAZZETTA – Napoli: per cedere Osimhen serve una proposta indecente, la cifra

Cessione Victor Osimhen il Napoli sente le sirene della Premier League, con Chelsea e soprattutto Manchester United pronte a tutto per acquistare l’attaccante nigeriano.

Venticinque gol in stagione fino ad ora, un fisico potente ed un motorino nelle gambe. Victor Osimhen sta incantando l’Europa perché ha dimostrato di saper far gol sia in Serie A ma anche in Champions League. Segna con continuità, praticamente sempre se non è infortunato.

Tutti dettagli che fanno accendere i riflettori dei top club europei. Oramai la Premier League è diventata attrazione fatale per chi vuole giocare nel miglior campionato del mondo, anche perché i club inglesi possono permettersi di pagare stipendi che in Italia chiunque può solo sognare.

Osimhen: la cessione, le cifre

Ed allora è inevitabile che si parli di grandi club interessati al giocatore. Il Chelsea ha una disponibilità finanziaria incredibile, ma si sussurra in maniera convinta che il Manchester United per Osimhen sia veramente disposto a tutto. I Reds sono un club molto gradito al nigeriano, ma ovviamente di mezzo c’è sempre il Napoli.

La cessione di Osimhen per Aurelio De Laurentiis è cosa serissima, la prenderà in considerazione solo se qualcuno dovesse mettere sul piatto 150 milioni di euro. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Per arrivare alla “proposta indecente” di cui parla il presidente del Napoli bisogna arrivare almeno a 150 milioni. Una cifra non ufficializzata, ma che tutti i protagonisti della vicenda – giocatore, agenti – sanno essere la base per convincere il Napoli a una cessione“.