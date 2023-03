Politano: “Napoli ti entra nel cuore. Pensiamo al Milan poi alla Champions”

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha elogiato la città di Napoli con parole appassionate dopo la vittoria dell’Italia su Malta.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha espresso parole di grande affetto per la città di Napoli in seguito alla vittoria dell’Italia su Malta durante la partita di qualificazione agli Europei del 2024. L’esterno partenopeo, intervistato da RAI Sport e Sky Sport, ha dichiarato: “È bello giocare nel club ed è bello venire in Nazionale, Napoli è una città che ti entra dentro e quando ti innamori è difficile staccarti”.

La vittoria dell’Italia su Malta è stata importante per la squadra di Mancini, che aveva subito una sconfitta nella partita precedente contro l’Inghilterra allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘. Politano, che ha segnato un gol in questa partita, ha sottolineato l’importanza della vittoria per la squadra: “Dovevamo vincere per forza e l’abbiamo fatto, quindi va bene così. La prestazione non è stata di altissimo livello, ma alla fine a volte conta il risultato”.

Inoltre, Politano ha anche parlato della stagione del Napoli, attualmente al primo posto in classifica e prossimo avversario del Milan in campionato e in Champions League. L’attaccante ha sottolineato la difficoltà del prossimo match contro il Milan, ma ha dichiarato la volontà di fare del proprio meglio per continuare a vincere: “Adesso abbiamo il Milan, sarà difficile. Solo dopo penseremo alla Champions“.

In conclusione, l’affetto di Politano per la città di Napoli e la sua determinazione nel continuare a vincere con la sua squadra mostrano la passione e l’impegno che gli atleti italiani mettono nel loro sport e nella loro squadra.